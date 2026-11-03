Granizada destruye techos de más de 30 viviendas y mata a más de 25 ovejas en Tarvita, Chuquisaca

Una intensa granizada golpeó la comunidad de Huachaca, en el cantón de San Pedro del municipio de Tarvita, en la región centro de Chuquisaca, la tarde de este pasado lunes, dejando daños en viviendas, cultivos agrícolas y animales. El fenómeno climático afectó principalmente los techos de más de 30 viviendas, además de provocar la pérdida de ganado menor y producción agrícola.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Tarvita, Juan Cáceres, informó que al menos 30 viviendas presentan daños en sus cubiertas de calamina y teja. Asimismo, reportó la muerte de más de 25 ovejas y otros animales pequeños, como gallinas.

Según el reporte preliminar, entre el 70% y el 80% de los techos de las viviendas afectadas presentan daños por el impacto del granizo.

Las comunidades de Huachaca, Torre Pampa y San Pedro fueron mencionadas entre las zonas afectadas, siendo Huachaca una de las más perjudicadas.

Cáceres indicó que personal municipal y autoridades se trasladaban hasta el lugar para completar la evaluación de los daños y cuantificar las pérdidas ocasionadas por la granizada.

Granizada afectó también a ovejas. Foto: GAM de Tarvita

Cultivos de papa, maíz y durazno afectados

El fenómeno climático también golpeó al sector agropecuario. Entre los cultivos afectados se encuentran la papa miskha, el maíz y las plantaciones de durazno.

La producción frutícola también sufrió daños. De acuerdo con los reportes, en las comunidades de Tarvita y Azurduy la granizada provocó la caída de frutas, entre ellas duraznos y manzanas, que quedaron esparcidas en el suelo.

El alcalde de Tarvita, Antonio Vidales, recordó que el pasado 23 de octubre ya se habían registrado afectaciones por granizada en el distrito de San Pedro. Ahora, la comunidad de Huachaca vuelve a reportar daños por otro evento climático.

Entre las necesidades inmediatas identificadas por la UGR están la dotación de calaminas para reparar los techos de las viviendas, semillas, fertilizantes y asistencia técnica para recuperar la producción agrícola.