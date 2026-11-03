Alcalde Saavedra: "Micros en mal estado que circulen serán sancionados"

La Alcaldía realizó un operativo de fiscalización en la parada de la línea 19, en la zona de la Villa Primero de Mayo, donde el alcalde Manuel Saavedra confirmó el retiro de micros que no cumplieron con las condiciones exigidas para prestar el servicio.

Durante la inspección, se verificaron cerca de 30 unidades y una de ellas fue observada por el estado de sus asientos, que estaban rotos y no cumplían con las condiciones adecuadas para los pasajeros.

“Bueno, hay unidades que han cumplido, hay algunas que no. Por eso es que estamos acá. Se ha retirado ya una unidad. Nosotros verificamos que los asientos no estaban en buenas condiciones”, señaló el alcalde.

La autoridad recordó que el plazo de 30 días otorgado a los transportistas para realizar las refacciones ya venció y descartó una ampliación, pese a que el dirigente del sector, Mario Guerrero, solicitó más tiempo para completar los trabajos.

“Hemos dado un mes de plazo, el plazo se cumplió, y la unidad que no esté en condiciones se tiene que retirar, arreglar a los talleres hasta que esté en buenas condiciones; no se amplía el plazo”, afirmó.

El alcalde advirtió que los micros retirados no podrán volver a circular hasta que estén en condiciones adecuadas. Además, señaló que si una unidad observada vuelve a prestar servicio sin haber sido reparada, será sancionada.

“Un vehículo con los asientos rotos, con los asientos de una manera que no reúnen las condiciones para que la gente los pueda estar ahí, entonces se lo ha retirado, no puede circular nuevamente, y si el día de mañana circula, se lo va a multar y se le va a retirar la autorización”, indicó.

La autoridad pidió a los vecinos colaborar con la identificación de unidades que no cumplan las condiciones, mediante denuncias al municipio o a los concejales.

El operativo forma parte del compromiso municipal de controlar el estado de las unidades del transporte público, luego del plazo establecido para las refacciones.