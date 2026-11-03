Por el Día del Trabajador Municipal, Alcaldía de La Paz suspende la atención al público

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que este martes 3 de noviembre suspenderá la atención al público en las diferentes dependencias municipales, en conmemoración del Día del Trabajador Municipal.

“En conmemoración del Día del Trabajador Municipal, jornada en la que se dispone asueto para las servidoras y los servidores públicos municipales”, refiere parte del comunicado del municipio.

Durante esta fecha, se garantizará la continuidad de los servicios esenciales, como los de emergencia, la atención en los hospitales municipales y las operaciones del transporte municipal PumaKatari y ChikiTiti, que funcionarán con total normalidad en todas sus rutas.

La Alcaldía informó que la atención habitual se retomará el miércoles.

Fuente: ABI.