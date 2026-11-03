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Auto chocó contra un semáforo y terminó sobre el camellón en la avenida Cristo Redentor

Imágenes del lugar muestran cómo quedó el motorizado después del fuerte impacto, que dejó daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura vial.

Charles M. Flores

03/11/2026 8:13

Agregar Reduno en
Auto chocó contra un semáforo en la avenida Cristo Redentor. FOTO: RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un accidente de tránsito se registró en la avenida Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo terminó impactando contra un semáforo y subiéndose al camellón central de la vía.

Imágenes del lugar muestran cómo quedó el motorizado después del fuerte impacto, que dejó daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura vial.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Tránsito llegaron inmediatamente al lugar para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.


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