Beni: hallan restos óseos calcinados y Fiscalía investiga un presunto asesinato

El Ministerio Público investiga el hallazgo de restos óseos calcinados en la comunidad Nueva Brema, ubicada en la zona fronteriza con Brasil, en el departamento del Beni. El caso fue abierto por el delito de asesinato y se presume que los restos corresponderían a Juan D.H.S., desaparecido desde el 23 de octubre.

El fiscal departamental del Beni, Orlando Aramayo Chávez, informó que el hallazgo fue reportado el 31 de octubre de 2026, a las 11:00, mediante una llamada telefónica del subgobernador de Magdalena. Los restos aparentemente humanos fueron encontrados en una excavación rectangular.

Según las primeras investigaciones, Juan D.H.S., oriundo de San Ignacio de Moxos, fue visto con vida por última vez en un bar. Desde el 23 de octubre se desconocía su paradero.

Aramayo señaló que en ese establecimiento se realizarán las diligencias investigativas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hallan restos óseos calcinados en Beni. Foto: Fiscalía General del Estado

Buscan esclarecer las circunstancias de la muerte

Por su parte, el fiscal de materia de Magdalena, Juan Ramón Jiménez, indicó que la investigación fue iniciada de oficio para determinar las circunstancias de la muerte, establecer si participaron terceras personas e identificar a los posibles responsables.

El caso se investiga como un presunto delito contra la vida. De acuerdo con la Fiscalía, la víctima dejó hijos en la orfandad.