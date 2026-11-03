Santa Cruz continuará soportando jornadas de intenso calor y fuertes vientos del norte antes de experimentar un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada de dos frentes fríos, previstos para el jueves 5 y sábado 7 de noviembre, acompañados de lluvias y ráfagas de viento del sur.

Para este martes 3 de noviembre se pronostican vientos fuertes del norte, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 34°C, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

“Continúa el calor. Los cielos estarán parcialmente cubiertos, no hay lluvia, y eso supone que el calor va a imperar”, agregó Alpire.

De acuerdo con el reporte meteorológico Nº 277, correspondiente al periodo del 2 al 8 de noviembre de 2026, los vientos muy fuertes del norte prevalecerán hasta el miércoles 4 de noviembre y favorecerán un marcado incremento de las temperaturas.

Para esa jornada se pronostican máximas de 35°C en la capital cruceña y la provincia Andrés Ibáñez, 36°C en el Norte Integrado, 33°C en los Valles cruceños y hasta 40°C en Cordillera y la Chiquitania.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar durante la madrugada del jueves 5, cuando ingresará el primer frente frío leve, acompañado de lluvias y fuertes vientos del sur. Este evento será temporal y se extenderá hasta la madrugada del viernes 6, con mayor incidencia en las temperaturas máximas.

El segundo ingreso de sur está previsto para la madrugada del sábado 7 de noviembre. Según el pronóstico, llegará acompañado de lluvias, ráfagas intensas y chubascos que podrían permanecer durante gran parte de esa jornada. A diferencia del primer frente frío, este segundo evento provocará un descenso más significativo tanto en las temperaturas mínimas como en las máximas durante todo el fin de semana.

Ráfagas de más de 70 km/h antes de los ingresos de sur

Mientras persista la influencia de los vientos del norte, las ráfagas podrían superar los 70 km/h en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, además de alcanzar los 70 km/h en Cordillera y la Chiquitania. En los Valles cruceños se esperan ráfagas de hasta 60 km/h.

Con el ingreso del segundo frente frío, los vientos cambiarán de dirección y soplarán desde el sur. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado podrían alcanzar los 60 km/h; en Cordillera, los 50 km/h; en la Chiquitania, los 60 km/h, mientras que en los Valles se prevén vientos moderados de hasta 30 km/h.

Las lluvias también tendrán diferencias según la región. En Andrés Ibáñez, el Norte Integrado, los Valles y la Chiquitania se esperan precipitaciones desde las madrugadas del jueves y sábado. En Cordillera, además, se pronostican lluvias durante las noches del miércoles y viernes, con chubascos matinales el jueves y sábado.

El Niño mantiene la atención sobre el comportamiento del clima

El reporte también advierte sobre el acelerado calentamiento del océano Pacífico ecuatorial. Durante la última semana de octubre, la región 3.4, utilizada para monitorear el fenómeno de El Niño, registró una anomalía térmica de +3,4°C por encima de su promedio habitual.

Esta cifra se aproxima a los +3,8°C proyectados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) el pasado 21 de octubre para el trimestre noviembre de 2026-enero de 2027.

De acuerdo con el análisis de Alpire, este comportamiento refleja un calentamiento progresivo y acelerado, que podría perfilarse como el más intenso desde que existen registros históricos, iniciados en 1950.

Entre los posibles efectos para el país se encuentran el aumento marcado de las temperaturas máximas y la presencia de lluvias irregulares, que en algunos sectores podrían ser torrenciales por el ingreso de frentes húmedos tanto del norte como del sur.

El agrometeorólogo también diferencia el comportamiento de las precipitaciones: las lluvias provenientes del sur suelen tener un alcance más generalizado, mientras que las generadas por el calor y la humedad del norte tienden a ser más localizadas.

Por ello, no se descarta que las precipitaciones previstas para esta semana sean intensas debido a su origen en los frentes del sur.