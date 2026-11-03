Criminólogo ante amenaza a Maldonado: “El sicariato no es sólo violencia, es una disputa de poder"

El sicariato no representa únicamente el asesinato de una persona; también puede convertirse en una herramienta para imponer control, intimidar y disputar poder frente a las instituciones. Así lo sostuvo el criminólogo Rubén Barrientos al analizar el hallazgo de un hombre en situación de calle que fue asesinado y cuyo cuerpo apareció acompañado de un mensaje dirigido al viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado.

“El sicariato no es solo una violencia contra una persona, instrumenta el control y la intimidación, y una disputa de poder, y una afrenta a una institución particularmente”, afirmó el coronel, al señalar que el caso debe investigarse más allá de la identificación de la víctima y de los autores materiales.

Para Barrientos, el uso de un cadáver como medio para transmitir un mensaje revela una posible finalidad intimidatoria. En ese sentido, planteó que la investigación debe establecer si la amenaza está dirigida específicamente contra Maldonado o si busca condicionar las acciones del Gobierno y de las fuerzas del orden.

Un crimen que busca transmitir un mensaje

El especialista explicó que el hecho debe analizarse desde tres dimensiones: el asesinato de la víctima, la amenaza contra una autoridad y la posible participación de una organización criminal que estaría siendo afectada por los operativos policiales.

A estos elementos se suma un video en el que aparecen dos personas con el rostro cubierto y armas de fuego, quienes repiten el contenido de la amenaza. También se reportó la aparición de una bandera con un plazo dirigido al viceministro.

Barrientos indicó que estos elementos deben ser sometidos a pericias para establecer su autenticidad, origen y posible conexión con el asesinato. Además, recordó que anteriormente se habría reportado un mensaje similar en Cobija, aunque en ese caso la Policía no encontró un cuerpo.

Inteligencia criminal y cooperación internacional

El criminólogo señaló que la respuesta no debe limitarse a los operativos policiales. Planteó reforzar la prevención, la investigación criminal y la inteligencia especializada para identificar las estructuras, zonas de operación, integrantes y fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

También consideró necesario fortalecer el intercambio de información con otros países, especialmente Brasil, debido a los vínculos transnacionales que, según su análisis, tendrían algunas de estas estructuras.

Barrientos sostuvo que la investigación debe avanzar desde los autores materiales hasta los intelectuales y determinar si el mensaje constituye una amenaza particular contra Maldonado o una acción de intimidación dirigida al conjunto de las instituciones del Estado.