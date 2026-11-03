La Paz: panificadores suspenden producción de marraqueta por Todos Santos

La marraqueta y otros panes de batalla no están disponibles esta jornada en los puestos de venta de la calle Zoilo Flores, en la zona de San Pedro, de la ciudad de La Paz, debido a que los panificadores suspendieron temporalmente su elaboración por la festividad de Todos Santos.

Según informaron las comerciantes, el producto volvería a distribuirse recién este viernes, por lo que durante estos días ofrecen otras alternativas, como pan en bolsa y variedades artesanales, para abastecer a la población.

“Por Todos Santos, y ellos dicen, se hacen, así es que va a estar el viernes nomás, eso es lo que nos han dicho”, explicó una vendedora consultada sobre la ausencia del pan de batalla.

Precio del pan está pendiente de definición

Además de la falta temporal de este producto, las comerciantes señalaron que todavía no recibieron información sobre el precio que tendrá cuando se reanude su distribución.

Una de las vendedoras indicó que anteriormente recibían el pan a Bs 1, pero que los panificadores tienen previsto realizar una conferencia para analizar el costo.

El precio será tratado en una reunión del sector, por lo que aún no existe una definición sobre cuánto costará el pan de batalla a partir de su retorno a los puntos de venta.