Guerrero afirma que 80% de los micros está refaccionado y el resto sigue en talleres

El plazo para que los micros del transporte urbano de Santa Cruz de la Sierra cumplan con las refacciones exigidas por la Alcaldía venció este lunes 2 de noviembre. Sin embargo, el sector transportista reconoció que todavía no logró completar el mantenimiento de todas sus unidades debido a la saturación de los talleres de chapería, tapizado y reparación de ventanas.

En una entrevista con El Mañanero, Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano, explicó que se alcanzó un avance del 80% del total de las unidades, mientras que el 20% restante todavía debe concluir los trabajos.

“Sí, nosotros hemos avanzado un 80%, un 20% no nos ha alcanzado a hacer el mantenimiento de nuestro micro, llámese el tapizado de los asientos, los pasamanos de los pasajeros, el tema de las ventanas que se puede abrir y cerrar, también el tema de los pisos”, manifestó.

Guerrero atribuyó el retraso a la cantidad de vehículos que ingresaron a los talleres y a la falta de capacidad para atenderlos dentro del plazo establecido.

Pese al retraso, Guerrero aseguró que el sector no abandonará las refacciones y que las unidades pendientes concluirán los trabajos para reincorporarse al servicio.

“Efectivamente no nos alcanzó el tiempo, pero nosotros lo vamos a concluir el trabajo, no es que se va a quedar así, vamos a concluir el 100% el mantenimiento de nuestro vehículo”, afirmó.

Sobre la posibilidad de solicitar una ampliación del plazo, Guerrero indicó que la dirigencia del transporte urbano todavía debe reunirse para analizar la situación. Sin embargo, aclaró que aún no se presentó una solicitud formal ante la Alcaldía.

El dirigente también aclaró que los transportistas respaldan la decisión municipal de retirar las unidades que no estén en condiciones de prestar el servicio.

“Nosotros hemos dicho, el que no cumple el plazo, no le da el plazo por algún motivo, ese micro se va a retirar del servicio, se va a retirar del servicio”, manifestó.

Finalmente, reiteró que las refacciones pendientes serán completadas y que las unidades que no cumplan con las condiciones exigidas deberán permanecer fuera de circulación hasta estar listas.

Micros con refacción prestan servicio

Mientras tanto, un recorrido realizado por las calles de Santa Cruz permitió observar algunas unidades que ya fueron refaccionadas y que están listas para prestar el servicio.

En una parada de la línea 16, uno de los conductores aseguró que varias unidades fueron llevadas a talleres y que actualmente presentan mejoras en el tapizado, la chapería y los pisos.

“Bueno, la verdad sí hemos tratado de mejorar todas las unidades, pero siempre hay algunas fallas. Como la situación está difícil, algunas unidades faltan todavía, pero están en los talleres”, explicó.

Asimismo, destacó que entre las características de esa línea está la presencia de aire acondicionado en una parte importante de sus micros. “Sí, casi el 70% tiene aire acondicionado en esta línea”, indicó.

La Alcaldía mantiene su posición de que los micros que no estén en buen estado serán retirados del servicio, mientras que el transporte urbano asegura que continuará con los trabajos hasta alcanzar el 100% del mantenimiento de su parque automotor.