Velasco cuestiona al centralismo y plantea iniciar con un 3% de coparticipación

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó la concentración de recursos en el Gobierno central y sostuvo que una verdadera descentralización requiere transferir mayores recursos y competencias a las regiones.

Durante una entrevista televisiva, la autoridad cruceña rechazó la propuesta gubernamental de otorgar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones y aseguró que el planteamiento mantiene un modelo centralista.

“La gente no vive en la Casa Grande del Pueblo, la gente vive en los nueve departamentos”, manifestó Velasco al defender una mayor distribución de recursos hacia las regiones.

Velasco cuestiona concentración de recursos

Según el gobernador, el Gobierno central pretende mantener el control de la mayor parte de los recursos públicos, situación que, a su criterio, limita la capacidad de las gobernaciones para atender necesidades de la población.

Velasco sostuvo que las administraciones departamentales requieren mayores recursos para ejecutar proyectos de infraestructura, salud, agua potable y caminos.

“La única forma de quitarle poder al centralismo es que el dinero llegue a las regiones”, afirmó durante la entrevista.

Revela que la propuesta comenzó en 0,4%

El gobernador señaló que durante las negociaciones el planteamiento inicial del Ejecutivo habría sido de 0,4%, posteriormente subió a 0,8% y finalmente llegó al 1%.

“Empezaron con el 0,4%, dos horas después vinieron con el 0,8% y una hora más tarde vinieron con el 1%”, señaló Velasco.

La autoridad calificó el porcentaje de insuficiente y sostuvo que la discusión debe convertirse en una causa nacional para profundizar las autonomías.

Santa Cruz plantea comenzar con 3% o 5%

Velasco explicó que inicialmente Santa Cruz propuso comenzar con una coparticipación del 5%, equivalente, según sus cálculos, a aproximadamente Bs 705 millones.

Sin embargo, durante la entrevista abrió la posibilidad de iniciar con un 3%, alrededor de Bs 450 millones, para posteriormente avanzar al 6% y continuar incrementando el porcentaje de forma gradual.

“Empecemos con un 3% (...) y vamos con un 6% para la próxima gestión”, propuso.

El objetivo, según explicó, sería avanzar progresivamente hacia el 15% contemplado en la propuesta departamental.

Cochamanidis respalda mayor descentralización

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, coincidió con Velasco y sostuvo que las competencias departamentales deben estar acompañadas de los recursos necesarios.

El dirigente cívico calificó la propuesta del 1% como insuficiente frente a las necesidades de los departamentos.

“Ofrecer un 1% para las nueve gobernaciones en todo el territorio nacional definitivamente es una burla”, afirmó.

Cochamanidis sostuvo que la descentralización permitiría atender con mayor rapidez problemas relacionados con salud, educación, carreteras y otros servicios.

Advierten que buscarán hacerse escuchar

Cochamanidis sostuvo que existe disposición para continuar con las mesas técnicas y el diálogo con el Gobierno, aunque advirtió que, si no se registran avances, las instituciones cruceñas podrían adoptar otras acciones.

“Si no avanzamos, tendremos que hacernos escuchar”, expresó el dirigente cívico.

Tanto la Gobernación como el Comité pro Santa Cruz insistieron en que la discusión por la coparticipación debe formar parte de un proceso más amplio de descentralización y transferencia de competencias hacia los departamentos.