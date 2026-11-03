La tensión aumentó durante la gala de eliminación de este lunes 2 de noviembre. Después de la presentación de Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, llegó el turno de Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, que debían demostrar sus mejoras ante los jueces y sus compañeros.

Con una propuesta inspirada en el Rey del Pop, Michael Jackson, el equipo llevó al escenario una coreografía al ritmo de Thriller, una de las canciones más representativas del artista.

La actuación combinó movimientos de baile, gestos característicos del personaje y una ambientación de terror, en una noche en la que cada detalle era importante para evitar la eliminación.

El primero en realizar sus observaciones fue Tito Larenti, quien reconoció la calidad de los bailarines, aunque advirtió que el equipo atravesó dificultades para mantener el conteo durante algunos momentos de la presentación.

El juez consideró que los nervios o la ansiedad pudieron influir en esos errores, pero destacó la composición coreográfica.

Sobre Nahuel, el juez destacó su crecimiento y lo consideró uno de los participantes con mejor evolución dentro de la competencia.

Quimey del Río felicitó al equipo por mantener el ritmo y la intensidad de su propuesta, pese a la presión de estar nominado.

El juez también destacó que Nahuel incorporó una mayor cantidad de pasos de baile y mostró una interpretación más cercana al personaje de Michael Jackson.

Sus gestos y movimientos fueron algunos de los aspectos mejor valorados.

Gabriela Zegarra también reconoció las mejoras mostradas por el equipo.

La jueza destacó el trabajo realizado por Nahuel para fortalecer su interpretación, aumentar la energía durante el baile y mejorar la sincronización de labios.

Asimismo, consideró que el personaje estuvo presente en distintos momentos de la actuación.

Por su parte, Elka Meyer destacó que la interpretación de Michael Jackson mostró una evolución importante.

La jueza señaló que el personaje se sintió más natural y fluido durante la presentación.

Aunque identificó un momento en el que los integrantes parecían nerviosos, valoró positivamente el trabajo realizado y el esfuerzo del equipo por corregir sus errores.

Tras escuchar las devoluciones, Nahuel Vidaurre aseguró que tanto él como su academia toman en cuenta los comentarios de los jueces y trabajan para aplicarlos en cada presentación.

“Siempre hacemos caso a lo que dice el equipo y queremos que vean que aplicamos lo que nos dicen”, manifestó el participante.