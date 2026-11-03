Después de sus respectivas presentaciones, llegó una nueva prueba para los famosos nominados de La Gran Batalla. Esta vez, Guery Sandoval y Nahuel Vidaurre debieron enfrentarse directamente sobre el escenario, dejando atrás las coreografías grupales para asumir el protagonismo.

El desafío estuvo acompañado por la inolvidable canción “Un beso y una flor”, de Nino Bravo, un clásico que exige transmitir sentimientos a través de los gestos, las expresiones y la sincronización de labios.

Guery llegó a este momento después de interpretar a Freddy Krueger junto a la Academia Artística CCM, una presentación que recibió elogios por su evolución y puesta en escena.

Por su parte, Nahuel había defendido su permanencia junto a la Academia Baila Conmigo, con una coreografía inspirada en Michael Jackson y su éxito “Thriller”.

Ambos recibieron comentarios positivos de los jueces, aunque también fueron observados por algunos errores en sus respectivas actuaciones.

El duelo cambió por completo la atmósfera de la noche. Después de las propuestas de terror presentadas por los equipos, los participantes se enfrentaron al reto de interpretar una canción romántica y emotiva.