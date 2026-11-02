Tragedia en Los Lotes: Familia enfrenta una deuda de Bs 30 mil tras la muerte de un adulto mayor en accidente de tránsito

Una humilde familia en Santa Cruz atraviesa un dramático momento no solo por el luto de perder a su ser querido, sino por la agobiante carga económica que dejó su partida. Un choque registrado en el barrio El Fuerte, en la zona de Los Lotes, se cobró la vida de un adulto mayor de 70 años y dejó a sus allegados sumidos en una deuda que asciende a los 30.000 bolivianos.

El trágico hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se observa cómo un vehículo de color verde impactó violentamente contra la motocicleta que conducía el anciano. Producto de la fuerza de la colisión, la moto quedó envuelta en llamas, causándole al hombre severas quemaduras y múltiples traumatismos. Pese a los esfuerzos médicos en el área de urgencias y terapia intensiva, la víctima falleció horas después.

Desamparo económico y falta de respuesta

Aida España, nuera de la víctima, denunció entre lágrimas la precaria situación económica en la que ha quedado la familia. "El seguro del SOAT solamente cubrió una parte de la atención médica. Los gastos posteriores tuvimos que ver cómo afrontarlos y la deuda alcanza a los 30 mil bolivianos todavía. No tenemos las condiciones económicas para cubrir todo esto", manifestó.

La familia señala que el conductor implicado recibió medidas sustitutivas tras una audiencia cautelar realizada el pasado viernes. Según denuncian, la persona responsable no se ha solidarizado ni ha brindado ningún apoyo económico para hacer frente a los gastos médicos, del velorio o del entierro.

"Pedimos justicia por mi suegro porque quizás por no tener economía, no nos escuchan. La persona que causó este accidente ni se acercó a la clínica, ni llamó para saber si necesitábamos algo; prácticamente se han hecho la burla. Queremos que el responsable cumpla y pague los gastos", recriminó España, quien además expresó su preocupación por el estado de salud de la viuda del fallecido.

El adulto mayor deja cinco hijos y nueve nietos. Quienes deseen colaborar a la familia para ayudar a saldar la abrumadora deuda médica pueden comunicarse al número de solidaridad 78427229.