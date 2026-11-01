Una mujer estuvo a punto de ser atropellada durante una carrera de motos, luego de intentar cruzar la carretera por donde circulaban los competidores a gran velocidad.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo la persona avanza lentamente para atravesar la vía. Sin embargo, en ese momento aparece uno de los pilotos a toda velocidad, quien consigue esquivarla y evita impactarla.

La escena generó distintas reacciones entre los usuarios de las redes sociales. Mientras algunos destacaron que la mujer salió ilesa, otros cuestionaron su decisión de cruzar una carretera en plena competencia, poniendo en riesgo su vida y la del motociclista.