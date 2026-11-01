¡Atención, hinchas! Estas son las alineaciones de Boca y River para el Superclásico

Boca Juniors y River Plate se enfrentan este domingo en La Bombonera, en una nueva edición del partido más esperado del fútbol argentino. Conocé los once jugadores de cada equipo para el duelo que paraliza al país.
01/11/2026 13:49
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La espera terminó para los hinchas de Boca Juniors y River Plate. Ambos equipos se preparan para protagonizar una nueva edición del Superclásico argentino este domingo 1 de noviembre, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.
Por el lado de Boca, el equipo formaría con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores integrarían el ataque.
River Plate, por su parte, tendría a Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la última línea; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván en el mediocampo; Thiago Almada como enlace, y Ángel Correa junto a Lucas Beltrán en la ofensiva.
El encuentro está programado para las 14:00, hora de Bolivia, en La Bombonera. El Superclásico vuelve a enfrentar a dos de los clubes más populares de Argentina, en un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.
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