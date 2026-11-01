¡Atención, hinchas! Estas son las alineaciones de Boca y River para el Superclásico

La espera terminó para los hinchas de Boca Juniors y River Plate. Ambos equipos se preparan para protagonizar una nueva edición del Superclásico argentino este domingo 1 de noviembre, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

Por el lado de Boca, el equipo formaría con Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores integrarían el ataque.

River Plate, por su parte, tendría a Santiago Beltrán bajo los tres palos; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña en la última línea; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván en el mediocampo; Thiago Almada como enlace, y Ángel Correa junto a Lucas Beltrán en la ofensiva.

El encuentro está programado para las 14:00, hora de Bolivia, en La Bombonera. El Superclásico vuelve a enfrentar a dos de los clubes más populares de Argentina, en un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.