Estos son los 6 países que votaron por Messi en el Balón de Oro 2026

Aunque no logró quedarse con el Balón de Oro 2026, Lionel Messi volvió a aparecer entre las preferencias de periodistas de distintos lugares del mundo. Los representantes de seis países lo incluyeron en sus votaciones: Argentina, Brasil, Bielorrusia, China, Panamá y Emiratos Árabes Unidos.

En total, el futbolista del Inter Miami acumuló 612 puntos y ocupó el quinto puesto de la clasificación general, por detrás de Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

Uno de los respaldos que llamó la atención fue el de Brasil, país con el que Argentina mantiene una histórica rivalidad futbolística. El periodista Cleber Machado, encargado de representar al país en la elección, explicó por qué decidió incluir al rosarino entre sus favoritos.

“Hay que dejar de lado la rivalidad”, sostuvo el comunicador, quien destacó la trayectoria de Messi y su capacidad para marcar diferencias incluso en momentos complicados. También recordó su influencia en el camino de la selección argentina hacia la final del Mundial.

La votación terminó con Harry Kane en lo más alto, tras conseguir 1.055 puntos, apenas 28 más que Kylian Mbappé, que obtuvo 1.027. El español Lamine Yamal completó el podio con 881 unidades, mientras que Rodri alcanzó 726.

De esta manera, Messi volvió a figurar entre los cinco mejores del mundo, pese a no conquistar el galardón. Su presencia en las papeletas de seis países, incluido Brasil, reflejó que su talento continúa recibiendo reconocimiento internacional.