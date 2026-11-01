¿Cómo se llama realmente Lamine Yamal? Su padre hace impactante revelación

Una curiosidad sobre una de las mayores estrellas del fútbol mundial volvió a llamar la atención de los aficionados. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, apareció en un video para aclarar cómo se llama realmente el joven delantero del FC Barcelona.

«Lamine Yamal es un nombre. Yamal no es un apellido, señores. Su apellido es Nasraoui Ebana», expresó el padre del futbolista en la grabación que circula en redes sociales.

Con esta explicación, Nasraoui despejó una confusión frecuente entre los seguidores del jugador, cuyo nombre deportivo aparece en la camiseta del Barcelona y de la selección española como Lamine Yamal.

En realidad, su nombre completo es Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Lamine y Yamal son sus nombres, mientras que Nasraoui es el apellido paterno y Ebana el materno.

El futbolista nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona, España, por lo que actualmente tiene 19 años.

¿POR QUÉ SE LLAMA LAMINE YAMAL?

Los nombres del jugador tienen una historia particular. Cuando sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana, atravesaban dificultades económicas, recibieron ayuda de dos personas llamadas Lamine y Yamal.

Como muestra de agradecimiento, prometieron que, si algún día tenían un hijo, le pondrían los nombres de quienes los habían apoyado. Así nació el nombre con el que hoy es conocido mundialmente el futbolista del Barcelona.