¡Messi al Corinthians! Hackers sacuden al fútbol brasileño con un falso anuncio

Una falsa contratación de Lionel Messi sorprendió a los hinchas del Corinthians durante la madrugada de este sábado 31 de octubre. El sitio web oficial del equipo brasileño fue víctima de un ciberataque en el que los responsables publicaron un supuesto anuncio sobre el fichaje del astro argentino.

El contenido incluía una imagen de Messi y un comunicado que simulaba confirmar su incorporación al conjunto paulista. Incluso se le atribuían declaraciones en las que expresaba su felicidad por llegar al fútbol brasileño. Sin embargo, todo era falso y el anuncio fue retirado poco después de detectarse la intervención.

A través de un comunicado, Corinthians confirmó que identificó el ataque informático durante la madrugada y aseguró que su equipo de Tecnologías de la Información logró neutralizarlo rápidamente.

La institución también informó que no se detectaron pérdidas financieras ni filtraciones de datos o información perteneciente al club. Como medida preventiva, las páginas oficiales de Corinthians y del estadio Neo Química Arena quedaron temporalmente fuera de servicio mientras se reforzaban los protocolos de seguridad.

El episodio ocurrió pocas horas después de que Corinthians derrotara por 2-0 a Mirassol, por la trigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño.

Además, el ataque recordó lo sucedido días atrás con Palmeiras, su histórico rival, cuya página oficial también fue intervenida por piratas informáticos, quienes publicaron mensajes provocadores relacionados con la ausencia de un título mundial del equipo verdiblanco.

De esta manera, la supuesta llegada de Messi a Corinthians quedó desmentida y el club continúa trabajando para restablecer sus plataformas digitales.