¡Polémica por Messi! Periodista lo dejó fuera de su Top 10 del Balón de Oro y reveló sus razones

Lionel Messi quedó en el centro de una nueva polémica tras conocerse los votos individuales del Balón de Oro 2026. El periodista egipcio Amr Nageeb Fahmy, integrante del jurado que eligió al ganador, explicó por qué decidió dejar al capitán argentino fuera de sus diez favoritos.

Según se conoció, Fahmy fue cuestionado en la red social X por un usuario que le pidió explicar la ausencia del astro rosarino en su lista. El comunicador respondió que su decisión estuvo relacionada con el criterio del fair play (juego limpio), uno de los aspectos considerados para otorgar el galardón.

El periodista sostuvo que Messi, en su condición de capitán de la selección argentina, debió intervenir ante determinadas conductas de sus compañeros, especialmente Enzo Fernández y Leandro Paredes. También cuestionó algunas acciones del propio futbolista durante el Mundial, entre ellas un episodio que involucró al español Marc Cucurella.

En sus argumentos, Fahmy llegó a señalar que Messi capitaneó al equipo con peor comportamiento en términos de juego limpio. Sin embargo, aclaró que su postura responde a una opinión personal que puede ser acertada o equivocada.

MBAPPÉ FUE SU FAVORITO

El periodista egipcio ubicó a Kylian Mbappé en el primer lugar de su votación, seguido por Khvicha Kvaratskhelia y Lamine Yamal. Su lista de diez elegidos quedó completada por Harry Kane, Vitinha, Declan Rice, Jude Bellingham, Rodri, Pau Cubarsí y Fabián Ruiz.

De esta manera, Messi no recibió ningún punto en la votación del representante egipcio, aunque terminó quinto en la clasificación general del Balón de Oro 2026, con 612 unidades.

El ganador fue el inglés Harry Kane, con 1.055 puntos, apenas 28 más que Mbappé, quien ocupó el segundo lugar con 1.027. Lamine Yamal completó el podio con 881 puntos.