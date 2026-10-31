¿Agresión en vestuarios de Oriente? Los involucrados y lo último que se sabe

La polémica sacude a Oriente Petrolero. Según se conoció, el jugador Marco Velasco presentó una denuncia formal contra el director técnico Gustavo Florentín ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), por una presunta agresión física ocurrida en los vestuarios después del empate 1-1 frente a Aurora, disputado el viernes en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

En su denuncia, Velasco sostiene que, una vez finalizado el encuentro, el entrenador lo llamó al camarín del cuerpo técnico, donde también se encontraba el asistente Arnaldo Cabral. Según su versión, Florentín comenzó a recriminarle su desempeño durante el partido con insultos y, mientras estaba sentado, le habría dado un golpe en el pecho que provocó su caída.

El futbolista también señala que sus compañeros Alejandro Torres y Siles intervinieron para frenar el incidente. Posteriormente, afirma que sufrió una descompensación y recibió los primeros auxilios del médico del club, Carlos Román Mamani.

En el documento, Velasco solicita que el tribunal admita la denuncia y convoque al entrenador a declarar. Además, pide que, si se comprueba su responsabilidad, se le imponga una suspensión superior a dos años y una multa equivalente a 50 salarios mínimos nacionales.

Denuncia del jugador Marco Velasco. Foto: redes sociales.

La respuesta de Oriente Petrolero

Sin embargo, el club albiverde rechazó categóricamente las versiones sobre una supuesta agresión de Florentín hacia un integrante del plantel. A través de un comunicado, calificó las acusaciones como desinformación y defendió el ambiente de respeto y unidad dentro de la institución.

En la misma línea, los capitanes del equipo, en representación de los jugadores, aseguraron que existe una convivencia sana y profesional entre el plantel y el cuerpo técnico. También negaron que se haya registrado algún incidente de esa naturaleza.

Respuesta de Oriente Petrolero a la presunta agresión. Foto: redes sociales.

Hasta el momento, se conoce la existencia de la denuncia presentada por Velasco y el pronunciamiento de rechazo de Oriente Petrolero. El caso queda pendiente de las actuaciones del Tribunal de Disciplina Deportiva, que deberá analizar los antecedentes y determinar si corresponde iniciar un proceso.