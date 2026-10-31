¿Cómo hizo Messi para evitar una suspensión tras cinco tarjetas amarillas?

Lionel Messi podrá estar presente en el próximo compromiso del Inter Miami, que este domingo 1 de noviembre visitará a New England Revolution por la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El argentino evitó una fecha de suspensión pese a haber recibido su quinta tarjeta amarilla del campeonato.

La última amonestación del capitán de las Garzas llegó durante el empate 2-2 frente al FC Cincinnati, disputado el miércoles 28 de octubre. Sin embargo, el futbolista se benefició de una disposición especial del reglamento estadounidense denominada Good Behavior Incentive (incentivo por buen comportamiento).

Esta norma permite descontar una tarjeta amarilla del registro disciplinario cuando un jugador disputa cinco partidos consecutivos sin recibir amonestaciones ni otras sanciones. Messi ya había cumplido dos períodos que le permitieron acceder a este beneficio durante la temporada.

Por esa razón, dos de sus cinco tarjetas dejaron de contabilizarse para determinar una posible suspensión, aunque permanecen en su historial disciplinario. De esta manera, el argentino registra tres amonestaciones computables y quedó habilitado para el siguiente encuentro.

Así, Messi podrá jugar ante New England Revolution este domingo 1 de noviembre, desde las 20:00 (hora boliviana), en el Gillette Stadium, donde Inter Miami buscará sumar en la recta final de la temporada regular.