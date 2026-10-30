Boca vs. River horario estadio y cómo ver el Superclásico argentino

El fútbol argentino vivirá una de sus jornadas más esperadas este domingo 1 de noviembre, cuando Boca Juniors reciba a River Plate en una nueva edición del Superclásico. El encuentro se jugará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, desde las 14:00, hora de Bolivia (15:00 en Argentina).

El compromiso corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y encuentra a dos equipos con diferentes necesidades. Boca llega después de vencer por 1-0 a Independiente, mientras que River viene de conseguir el mismo resultado frente a Racing Club.

El Xeneize buscará aprovechar su condición de local para quedarse con los tres puntos y prolongar su buen momento en el campeonato. Por su parte, el Millonario intentará conseguir una victoria en una cancha complicada y sumar unidades importantes en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

En cuanto al historial general, Boca mantiene una ventaja sobre su eterno rival. De acuerdo con el registro de enfrentamientos previos, ambos equipos disputaron 266 partidos oficiales: el Xeneize consiguió 94 victorias, River obtuvo 88 y se registraron 84 empates.

Además, Boca se quedó con los dos últimos enfrentamientos disputados entre ambos. El más reciente fue el 19 de abril de 2026, cuando venció por 1-0 a River en el Monumental, con un tanto de Leandro Paredes desde el punto penal. En noviembre de 2025, también se impuso por 2-0 en La Bombonera.

¿Dónde ver?

Reduno.com.bo hará el minuto a minuto del partido actualizando todo lo que ocurra en el imperdible duelo del domingo.

La expectativa crece entre los hinchas de ambos clubes, en un enfrentamiento que trasciende el fútbol argentino y concentra la atención de los aficionados en distintos países de Sudamérica.