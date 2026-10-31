Ciudad del Vaticano. El papa León XIV dejó por un momento la formalidad del protocolo para protagonizar una jornada distendida junto a estudiantes y deportistas de dos universidades estadounidenses. El encuentro se realizó este viernes 31 de octubre en el Aula Pablo VI y reunió a cerca de 7.000 personas de Villanova y Notre Dame.

La visita se produjo en la previa del Eternal City Tip-Off, un evento en el que ambas universidades disputarán este domingo 1 de noviembre dos partidos de básquetbol, uno femenino y otro masculino, en Roma, como parte de la temporada universitaria de la NCAA.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando las delegaciones le entregaron dos balones al pontífice. León XIV firmó las pelotas y se animó a rebotar una de ellas, provocando sonrisas entre los presentes.

También hubo espacio para las bromas. El Papa recordó su vínculo con Villanova, universidad donde se graduó en Matemáticas en 1977. Al referirse a la rivalidad deportiva, señaló que debía mantener la neutralidad por su cargo, aunque Robert Prevost, su nombre antes de convertirse en pontífice, tenía otra opinión.

La fotografía oficial dejó otra escena curiosa. Debido a la diferencia de estatura con los jugadores, León XIV decidió subirse a una plataforma para quedar a una altura más cercana a la de los deportistas.

Más allá de los momentos divertidos, el pontífice destacó el deporte como un lenguaje universal y pidió a los participantes que no consideren enemigos a sus rivales, sino que vean la competencia como una oportunidad para promover el respeto, la cooperación y la fraternidad.