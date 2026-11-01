¡Orgullo boliviano! Dellien está en la final del Challenger de Guayaquil

Hugo Dellien dio un nuevo paso en su camino por conquistar otro título internacional. El representante boliviano consiguió su clasificación a la final del Challenger de Guayaquil tras imponerse al argentino Valerio Aboian en las semifinales.

El encuentro fue exigente desde el comienzo. Dellien tuvo que recurrir al tie-break para quedarse con el primer parcial por 7-6 (9-7). Sin embargo, en el segundo set mostró mayor contundencia y cerró el partido con un marcador de 6-2.

Con este resultado, el tenista nacional tendrá la posibilidad de sumar una nueva corona a su palmarés durante la presente temporada. En 2026 ya se consagró campeón de los Challenger de Trieste y del Bolivia Open.

Ahora, el beniano espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre el brasileño João Reis da Silva y el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo. La organización todavía no confirmó el horario de la final, programada para este domingo.

Dellien también tiene un objetivo importante en el ranking mundial. Actualmente ocupa el puesto 119 de la clasificación ATP, con 498 puntos, y una victoria en la final le permitiría sumar otros 75 para acercarse a su meta de cerrar la temporada entre los 100 mejores del mundo.