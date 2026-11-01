¡Pura emoción! Kaká lloró al ser homenajeado por el Milan en San Siro

El estadio San Siro vivió una noche cargada de emoción. Antes del clásico entre AC Milan e Inter, el club rossonero rindió homenaje a una de sus máximas figuras: el brasileño Ricardo Kaká, quien ingresó oficialmente a su Salón de la Fama.

La ceremonia se realizó en el centro del campo, minutos antes del inicio del Derby della Madonnina. Ante la mirada de miles de espectadores, el exfutbolista recibió un reconocimiento especial de manos de Daniele Massaro, embajador de marca del Milan.

El homenaje incluyó un trofeo exclusivo elaborado por Tiffany & Co. La afición se puso de pie y coreó el nombre del brasileño, en una ovación que lo llevó hasta las lágrimas. Visiblemente emocionado, Kaká se cubrió el rostro mientras recibía el cariño de los hinchas.

Una leyenda rossonera

Kaká dejó una huella importante en el Milan. Llegó al club en 2003, procedente del Sao Paulo, y defendió sus colores hasta 2009. Posteriormente, regresó para disputar la temporada 2013/2014.

Durante su etapa en el equipo italiano conquistó títulos como la Serie A, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, en 2007 ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Su legado también quedó reflejado en el reconocimiento de los propios aficionados, que en abril lo eligieron entre los tres mejores mediocampistas de la historia del Milan, junto a Carlo Ancelotti y Ruud Gullit.

La jornada tuvo un cierre especial para el conjunto rossonero: el Milan venció 3-1 al Inter en el Derby della Madonnina, en una noche que quedará marcada por el homenaje y las lágrimas de uno de sus grandes ídolos.