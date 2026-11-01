Bolivia debutará en los Juegos Olímpicos de la Juventud con la natación

La bandera boliviana ya está presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Tras la ceremonia inaugural realizada este sábado en el Stade Abdoulaye Wade, en Diamniadio, Senegal, la delegación nacional se prepara para iniciar su participación en el evento multideportivo, que reúne a jóvenes atletas de distintas partes del mundo.

Bolivia competirá con siete deportistas en seis disciplinas: Alejandro Tordoya, en taekwondo; Jhamil Avendaño, en atletismo; Briana Iriarte, en esgrima; Regminton Angerer y Lucía Ordóñez, en natación; Mila Quiroga, en gimnasia artística; y Rafael Bejarano, en ciclismo.

La delegación también cuenta con el acompañamiento de seis entrenadores: Martha Marín, en atletismo; Javier Ramos, en ciclismo; Yosmel Rodríguez, en esgrima; Charly Aguilar, en gimnasia; Everth Tordoya, en taekwondo; y Merces Nogueira, en natación.

Además, Bolivia tiene presencia en el arbitraje con tres jueces: Framis Franco, en natación, y Debra Acosta y Wálter Antequera, en gimnasia.

La natación dará el primer paso

Después del desfile de las delegaciones durante la inauguración, en el que Briana Iriarte y Alejandro Tordoya portaron la bandera boliviana, la atención se centra en el inicio de las pruebas deportivas.

Los primeros en competir serán Regminton Angerer y Lucía Ordóñez. Ambos tendrán actividad el 2 de noviembre en el Complejo Tour de l’Oeuf. Angerer participará en los 200 metros pecho, mientras que Ordóñez debutará en los 100 metros libre.

La programación continuará el 3 de noviembre con Angerer en los 100 metros pecho. Un día después, el nadador competirá en los 200 metros combinado y Ordóñez lo hará en los 50 metros libre.

El calendario de los demás bolivianos

La participación nacional continuará con Mila Quiroga, quien competirá en gimnasia artística entre el 7 y el 11 de noviembre.

En ciclismo, Rafael Bejarano afrontará la prueba de fondo el 8 de noviembre y el contrarreloj individual el día 10.

Por su parte, Alejandro Tordoya tendrá actividad en taekwondo entre el 8 y el 12 de noviembre. Jhamil Avendaño competirá el 10 de noviembre en los 5.000 metros marcha, mientras que Briana Iriarte cerrará la participación boliviana el 12 de noviembre en la modalidad de sable de esgrima.

Con este calendario, los siete representantes nacionales se preparan para afrontar el desafío olímpico juvenil y llevar los colores de Bolivia a las diferentes disciplinas en Dakar.