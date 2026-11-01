🔴 ¡En vivo! Ya juegan Boca y River, minuto a minuto (1-0)

Sigue aquí el minuto a minuto del partido.

14' ST| Villa falla lo que pudo ser el segundo de Boca ante River, tras una contra fatal.

En marcha el segundo tiempo.

Final del primer tiempo, Boca vence 1-0 a River con gol de Lautaro Di Lollo a los 27' del primer tiempo.

27' PT| Lautaro Di Lollo anota de cabeza para el 1-0 de Boca ante River.

7'PT| Expulsado Martínez Quarta en River Plate por obstruir una jugada de Boca siendo último hombre.

1'PT| Merentiel casi mete el primero para Boca, se anticipó tras un centro, pero balón quedó en las manos del arquero.

Minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni DT de la Albiceleste.

Recibimiento impresionante a Boca en la Bombonera para el superclásico.

Boca y River salta al campo de juego.

BOCA Y RIVER EN LA BOCA DEL TUNEL A PUNTO DE SALTAR A LA CANCHA.

Los jugadores vuelven a vestuarios para luego regresar al partido.

Los jugadores ya están en la cancha haciendo los calentamientos previos.

Los hinchas cantan y ruge la bombonera.

Lleno total en la Bombonera.