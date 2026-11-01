Boca derrotó 1-0 a River y ganó el Superclásico argentino

Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en el Superclásico argentino, correspondiente a la fecha 15 del fútbol profesional de ese país. El único gol del encuentro fue obra de Lautaro Di Lollo.

El duelo más tradicional del fútbol argentino se disputó en La Bombonera, donde el conjunto xeneize se impuso ante su eterno rival. A los 27 minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina, Di Lollo conectó un cabezazo que terminó en el fondo de las redes y desató la celebración de los hinchas locales.

El encuentro también estuvo marcado por las expulsiones en River. Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja a los 10 minutos de la primera parte, luego de cometer una falta cuando era el último hombre. En el segundo tiempo, Gonzalo Montiel también fue expulsado tras una dura entrada contra Milton Delgado.

De esta manera, el equipo millonario terminó el partido con nueve jugadores. Boca mantuvo la ventaja hasta el pitazo final y celebró una importante victoria en el Superclásico argentino.