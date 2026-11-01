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[VIDEO] Así fue el golazo de Boca en el Superclásico argentino

Tras un tiro de esquina Di Lollo metió un cabezazo para anotar el único gol de partido con el que la parcialidad xeneize terminó festejando luego del partido.

Martin Suarez Vargas

01/11/2026 16:48

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Lautaro Di Lollo celebrando su gol ante River Plate. Foto: EFE.
Argentina.

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Lautaro Di Lollo marcó el único gol con el que Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en el Superclásico argentino. El defensor se impuso en el área rival y conectó un cabezazo que terminó dándole la victoria al conjunto xeneize.

Se jugaban 27 minutos del primer tiempo cuando Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y envió el balón al corazón del área de River. Allí, Di Lollo forcejeó con un defensor, encontró el espacio para conectar el esférico con la parte posterior de la cabeza y anotó el único tanto del encuentro.

Con este gol ante River, el joven defensor, de 24 años, llegó a ocho tantos con la camiseta azul y oro. Sus anotaciones en momentos importantes lo convierten en una pieza destacada del equipo.

Di Lollo es canterano de Boca Juniors y firmó su primer contrato profesional el 15 de julio de 2022. Su debut con el primer equipo se produjo el 4 de abril de 2023, frente al conjunto boliviano Nacional Potosí.


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