Lautaro Di Lollo marcó el único gol con el que Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate en el Superclásico argentino. El defensor se impuso en el área rival y conectó un cabezazo que terminó dándole la victoria al conjunto xeneize.

Se jugaban 27 minutos del primer tiempo cuando Sebastián Villa ejecutó un tiro de esquina y envió el balón al corazón del área de River. Allí, Di Lollo forcejeó con un defensor, encontró el espacio para conectar el esférico con la parte posterior de la cabeza y anotó el único tanto del encuentro.

Con este gol ante River, el joven defensor, de 24 años, llegó a ocho tantos con la camiseta azul y oro. Sus anotaciones en momentos importantes lo convierten en una pieza destacada del equipo.

Di Lollo es canterano de Boca Juniors y firmó su primer contrato profesional el 15 de julio de 2022. Su debut con el primer equipo se produjo el 4 de abril de 2023, frente al conjunto boliviano Nacional Potosí.