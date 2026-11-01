¡Abrazo de estrellas! CR7 y Neymar coincidieron en la pelea de Canelo

La velada de boxeo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, disputada el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, también dejó un momento destacado fuera del cuadrilátero: el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

Ambos futbolistas coincidieron en la zona VIP de la ANB Arena, ubicada en el complejo Boulevard City. Cuando el brasileño se acercó al lugar donde estaba el portugués, Cristiano se levantó para saludarlo. Los dos estrecharon sus manos y luego se dieron un abrazo, mientras intercambiaban algunas palabras y sonrisas.

El encuentro fue presenciado por el boxeador británico Anthony Joshua, quien también se encontraba en el sector y participó de la conversación.

La presencia de las figuras del fútbol acompañó una noche en la que Canelo Álvarez se enfrentó a Christian Mbilli. El mexicano se impuso por decisión unánime y retuvo su título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cristiano Ronaldo, que juega en Arabia Saudita desde enero de 2023 con el Al Nassr, y Neymar, quien también formó parte del fútbol saudí, fueron dos de los invitados que llamaron la atención durante la velada.