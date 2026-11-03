¡Llegó la noche más temida de la competencia! Este lunes, La Gran Batalla vivirá una gala de eliminación cargada de tensión, emoción y adrenalina, en la que dos equipos nominados deberán dejarlo todo sobre el escenario para evitar despedirse de su sueño.

Guery Sandoval y la Academia Artística CCM se enfrentarán a Nahuel Vidaurre y la Academia Baila en un duelo decisivo que pondrá a prueba su talento, preparación y evolución artística.

Ambos equipos llegan a esta instancia después de una complicada jornada de nominación. Los jueces determinaron que debían quedar en riesgo y, posteriormente, los coaches tuvieron la responsabilidad de emitir sus votos para definir quiénes disputarían la eliminación.

Sin embargo, la votación terminó en un empate de votos por equipo, por lo que los jueces tuvieron que intervenir nuevamente para decidir la segunda nominación.

Esta noche, las dos academias deberán presentar sus mejores propuestas coreográficas, corregir los errores señalados y demostrar cuánto han evolucionado durante la competencia.

Cada movimiento, cada paso y cada detalle podría resultar decisivo para continuar en el programa.

¡No te pierdas esta noche de eliminación! Desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.