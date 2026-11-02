Alcaldía cruceña despliega el plan “Todos Santos” en los cementerios municipales: conozca los horarios y cierres de vías

En el marco del Día de los Difuntos, la Alcaldía de Santa Cruz brindó este lunes un informe detallado sobre los controles, operativos y restricciones aplicados en los distintos camposantos de la ciudad, según un informe emitido desde el cementerio La Cuchilla, en el cuarto anillo.

Las puertas de los camposantos abrieron de manera excepcional antes de las 8:00 de la mañana para atender a los ciudadanos que acudieron desde temprano. El director de Cementerios Municipales, Erwin Vargas, ratificó que la atención para las visitas se extenderá de manera continua hasta las 21:00.

"Pedimos a la población tomar sus precauciones porque a las 9 de la noche cerramos las puertas de los cementerios. Estamos realizando los controles de inocuidad en la venta de alimentos e instamos a la población a revisar los precios referenciales de las flores que fueron publicados oportunamente", recomendó la autoridad municipal.

Cierres de vías y controles de tráfico

Por su parte, Alaín Ríos, representante de la Dirección de Tráfico y Transporte, detalló el plan de movilidad y los cortes de vías coordinados con la Policía Boliviana y la Guardia Municipal para garantizar la transitabilidad peatonal.

Cementerio La Cuchilla: Se procedió al cierre de la rotonda de la avenida Moscú y del primer carril del cuarto anillo.

Cementerio General: Se intervino con el cierre total del Pasaje de las Flores, la rotonda Melchor Pinto y ambos carriles de la calle Charcas.

Las autoridades viales advirtieron que se utilizarán grapas y planchas para retirar y sancionar a los vehículos infractores que parqueen en zonas no autorizadas o que obstaculicen los accesos. Asimismo, exhortaron a los vecinos a respetar las señalizaciones y las instrucciones del personal operativo desplegado en las inmediaciones de los camposantos.