Guery Sandoval y la Academia Artística CCM fueron eliminados de La Gran Batalla

Tras una noche cargada de coreografías, nervios y un intenso duelo de lip sync, los equipos de Guery Sandoval y Nahuel Vidaurre quedaron a la espera de la decisión definitiva.

Esta vez, el destino de los nominados no estaba directamente en manos del jurado, sino de sus propios compañeros, quienes debían emitir un voto para eliminar a uno de los dos equipos.

Uno a uno, los participantes revelaron sus decisiones y explicaron las razones que los llevaron a elegir al equipo que debía abandonar La Gran Batalla.

Mientras algunos reconocieron que votarían por estrategia, otros apelaron al corazón, la lealtad o al desempeño que observaron durante las presentaciones.

Sin embargo, fueron los votos estratégicos contra Guery Sandoval los que terminaron inclinando la balanza.

Guery Sandoval y la Academia Artística CCM recibieron más votos para salir de la competencia, mientras que Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo acumularon tres.

La decisión puso fin a su participación en el programa, mientras Nahuel Vidaurre y su academia consiguieron mantenerse en competencia.

Tras conocer el resultado, Guery Sandoval tomó la palabra para agradecer su paso por el programa y el cariño recibido durante la competencia.

“Ha sido una hermosa experiencia, me voy con todo lo aprendido y los amigos que he conocido”, expresó.

El participante también destacó el apoyo del público y manifestó su deseo de que La Gran Batalla continúe siendo un espacio de encuentro y crecimiento artístico.

“Gracias al jurado, son un lujo, la producción y todo el equipo, los voy a extrañar”, manifestó durante su despedida.

La eliminación de Guery Sandoval y la Academia Artística CCM dejó uno de los momentos más emotivos de la gala.