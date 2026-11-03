La tensión volvió a sentirse en La Gran Batalla. Después de quedar nominados, los equipos llegaron al escenario con el desafío de corregir sus errores, mostrar su evolución y convencer a sus compañeros, quienes tendrían la responsabilidad de decidir qué equipo debía abandonar la competencia.

Los primeros en enfrentarse a esta difícil prueba fueron Guery Sandoval y la Academia Artística CCM, que apostaron por una propuesta cargada de suspenso, actuación y coreografía.

Con una presentación inspirada en el aterrador personaje de la película Pesadilla en Elm Street, el equipo sorprendió con una puesta en escena acompañada por la canción Make Me Bad.

El miedo, los movimientos y las expresiones fueron parte de una propuesta que buscó recrear la esencia de Freddy Krueger y, al mismo tiempo, demostrar las mejoras exigidas por el jurado en la gala anterior.

Elka Meyer fue una de las primeras en expresar su impresión y aseguró que la presentación le puso la piel de gallina.

La jueza destacó la combinación de baile y actuación, así como los momentos de sorpresa que consiguió transmitir el equipo. Aunque observó algunos detalles en la sincronización de labios, valoró especialmente los cambios realizados.

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció que los participantes habían mejorado considerablemente respecto a su anterior presentación.

La jurado resaltó que la coreografía incorporó varias referencias a la película y que el personaje de Freddy Krueger estuvo presente a lo largo de la actuación.

Quimey del Río también destacó el trabajo realizado por el equipo para recuperar y fortalecer su propuesta artística.

Señaló que los participantes supieron identificar qué elementos debían conservar y cuáles necesitaban modificar, incorporando el miedo como un recurso que enriqueció la puesta en escena.

Además, felicitó a Guery Sandoval por mostrarse más suelto y disfrutar de su actuación, aunque también advirtió algunos momentos de dificultad con el lip sync.

Aunque valoró positivamente la presentación, Tito Larenti recordó que el equipo no debía confiarse.

El juez señaló que los participantes consiguieron llevar al escenario la atmósfera de las pesadillas, pero coincidió en que la sincronización de labios todavía presentaba algunas fallas.

Asimismo, dejó una advertencia sobre la importancia de mantener un alto nivel de preparación y evitar llegar nuevamente a una gala de eliminación.

Tras escuchar las devoluciones del jurado, Guery Sandoval reconoció que llegó con una actitud diferente y que los cambios realizados le permitieron desenvolverse mejor sobre el escenario.

El participante admitió que pudo haber perdido la sincronización de labios en algunos momentos debido a las exigencias de la actuación.

Sin embargo, destacó que esta vez consiguió mostrarse con mayor libertad y seguridad durante su interpretación.