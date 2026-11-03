Luto en la música boliviana: muere Luis Rico, la voz de la canción social

El cantautor boliviano Luis Rico Arancibia falleció, según el reporte de familiares y allegados. Su partida enluta a la música nacional, donde dejó una importante trayectoria como intérprete y compositor de canciones de contenido social, histórico y de reivindicación popular.

Nacido el 15 de mayo de 1945 en Tupiza, Potosí, Luis Rico fue considerado uno de los principales referentes de la canción social boliviana, con más de cinco décadas de trayectoria artística.

A través de sus composiciones e interpretaciones, Rico retrató distintas realidades del país, recuperando historias, personajes y expresiones culturales de las regiones del altiplano, los valles y el oriente boliviano.

Su propuesta musical también incorporó ritmos latinoamericanos como la zamba, el joropo y otras expresiones folklóricas de la región.

Entre las canciones vinculadas a su trayectoria destacan: Cuando Tenga la Tierra, Moto Méndez, Elegía a Juana Azurduy y Matrimonio en el Conventillo. También fue reconocido por su interpretación de Viva mi patria Bolivia, composición de Apolinar Camacho.

El exilio durante las dictaduras

La trayectoria del cantautor también estuvo marcada por las dictaduras militares en Bolivia. Debido a su postura política y al contenido de sus canciones, sufrió el exilio en dos ocasiones.

En 1976 fue enviado a Francia durante el régimen de Hugo Banzer y, posteriormente, en 1980, tuvo que salir del país hacia México durante el gobierno de Luis García Meza.

Durante varios años recorrió Europa, donde difundió la música boliviana y latinoamericana, con presentaciones que tuvieron acogida en países como Francia y Suiza.

Su aporte a la cultura nacional fue reconocido en 2013 con el Premio Nacional de Cultura de Bolivia. En 2024 también recibió el Premio Maya Internacional por su trayectoria artística.

Con su fallecimiento, Bolivia pierde a uno de sus representantes de la canción social, cuya obra musical estuvo dedicada a contar historias, reivindicar la memoria histórica y reflejar distintas realidades del país.