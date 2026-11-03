Maestros urbanos instalarán huelga de hambre y anuncian paro de 48 horas

Los maestros urbanos de Santa Cruz instalarán este martes, a las 18:00, el primer piquete de huelga de hambre indefinido, como parte de las medidas de presión contra el Gobierno. Además, anunciaron una marcha nacional para este viernes y un paro movilizado de 48 horas para el 9 y 10 de noviembre.

El dirigente del magisterio urbano, Lorenzo Chávez, informó que la medida comenzará con la participación de entre 10 y 15 maestros en Santa Cruz, mientras que a nivel nacional se instalarán piquetes en las 31 federaciones del sector.

Explicó que las movilizaciones responden principalmente al rechazo del magisterio a la intención del Gobierno de transferir a las gobernaciones la responsabilidad del pago de salarios de los docentes de institutos técnicos y tecnológicos, sin garantizar los recursos económicos suficientes.

"No permitiremos que este gobierno, que este ministro, quiera destruir la educación pública, quiera deslindarse de una responsabilidad constitucional, que es la dotación de los ítems a los institutos técnicos, tecnológicos", sostuvo.

Chávez cuestionó que las gobernaciones deban asumir nuevas competencias sin contar con el presupuesto necesario y señaló que las administraciones departamentales ya tienen dificultades para cubrir otras obligaciones.

"¿Qué es lo que quiere hacer el Gobierno? Pasarle el pago de los salarios de los docentes de los ítems a la Gobernación, pero no le está pasando el presupuesto. Y si le está pasando el presupuesto, ese presupuesto es mínimo e insuficiente", afirmó.

Asimismo, cuestionó la propuesta de distribución de recursos planteada por el Gobierno central y aseguró que el porcentaje ofrecido no alcanza para cubrir las responsabilidades de las administraciones departamentales.

"El discurso del 50-50 del Gobierno central es falso y lo están viendo los gobernadores", expresó el dirigente, quien también calificó de insuficiente el 1% ofrecido a las gobernaciones.

Otro de los puntos de protesta es el rechazo a cualquier modificación que, según el sector, afecte los derechos laborales de los maestros, particularmente el escalafón nacional, la estabilidad laboral y la carrera docente.

Respecto al cronograma de movilizaciones, Chávez confirmó que este viernes se realizará una gran marcha nacional y que el 9 y 10 de noviembre se cumplirá el paro movilizado de 48 horas.

Advirtió que el magisterio no descarta radicalizar sus medidas de presión si no recibe una respuesta a sus demandas.