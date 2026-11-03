Tras concluir el plazo, Alcaldía verifica si los micros fueron refaccionados

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra avanza este martes 3 de noviembre con los operativos de inspección a las unidades del transporte público. Esta vez, los controles se realizaron en una parada de la Villa Primero de Mayo, donde se verificaron las condiciones de los pisos, la tapicería y el funcionamiento de las ventanas.

Jorge Da Silva, director de Tráfico y Transporte, explicó que las revisiones se realizan por mandato del alcalde y contemplan tres aspectos fundamentales.

“Estamos revisando tres aspectos: uno, el estado del piso de las unidades de transporte público, estamos revisando todo lo que es tapicería y estamos revisando el correcto funcionamiento de todas las ventanas”, señaló.

El director de Tráfico y Transporte indicó que, en la parada donde se desarrolló el control, las unidades inspeccionadas cumplían con los requisitos. Sin embargo, aclaró que los operativos continuarán en toda la ciudad, debido a que aproximadamente 12.000 micros prestan servicio en el municipio.

Asimismo, informó que se inició un proceso de censo para registrar las características y condiciones de todos los vehículos.

“Hoy día hemos iniciado un proceso de censar todas las unidades que trabajan en Santa Cruz. ¿Qué estamos censando en esto? Toda la información necesaria, el funcionamiento de las puertas, el funcionamiento mecánico, eléctrico, la parte interior-exterior, o sea que tenga todos los detalles en perfecto estado”, explicó Da Silva.

Respecto a las sanciones para quienes no cumplan con las exigencias municipales, la autoridad advirtió que habrá suspensión inmediata del servicio.

“Esos tienen una sanción, que es la suspensión inmediata de trabajar en el servicio. No pueden volver a prestar servicio hasta que no reparen esas condiciones”, enfatizó, en referencia al estado de las ventanas, los pisos y la tapicería.

Da Silva pidió a la población colaborar con las inspecciones y reportar las unidades que presenten deficiencias. Para ello, habilitaron el número 80012-5700.