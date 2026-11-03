El mercado paralelo del dólar en Bolivia presenta distintas cotizaciones este martes 3 de noviembre de 2026. Los registros difundidos durante la jornada muestran diferencias en los precios de compra y venta de la moneda estadounidense, por lo que quienes tienen previsto realizar una operación deben tomar en cuenta el horario de publicación y verificar el monto vigente.

Una de las últimas referencias reportadas establece el precio de compra en Bs 11,95 y el de venta en Bs 12,00. En tanto, otro registro, difundido a las 6:05, muestra una cotización de Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta.

La comparación permite observar que los valores no son iguales entre ambos reportes. Sin embargo, esta diferencia no significa necesariamente que exista una subida o una caída generalizada del dólar paralelo, debido a que las cotizaciones fueron difundidas en horarios distintos y pueden variar según el operador, el lugar y las condiciones de cada transacción.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) señala una cotización de Bs 12,09 por dólar para el 3 de noviembre de 2026.