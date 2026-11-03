El fútbol está de luto: video muestra el dramático accidente que sufrió Jesús de Miguel

Un video del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra muestra el momento en que el delantero Jesús de Miguel, de 30 años, sufrió un fuerte impacto con el guardameta visitante, Jesús Owono, y cayó al césped durante los últimos minutos del encuentro. El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y, pese a recibir asistencia médica de urgencia y ser trasladado a un hospital, falleció este martes 3 de noviembre.

El CD Tenerife confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su profundo dolor por la pérdida del futbolista.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", informó la institución.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del partido entre el Tenerife y el FC Andorra, cuando Jesús de Miguel se disponía a iniciar un contragolpe cerca del centro del campo. En ese momento, el guardameta visitante, Jesús Owono, salió de su área para intentar detener la jugada y levantó la pierna, impactando contra el delantero, quien cayó al césped.

Ante la gravedad del golpe, los servicios médicos ingresaron al campo para atenderlo de urgencia. El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió asistencia durante varios minutos antes de ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Posteriormente, quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su estado de salud se agravó durante las últimas horas y presentó un empeoramiento neurológico, según los reportes difundidos sobre su evolución. La gravedad de la emergencia llevó a ambos equipos a acordar con el árbitro la suspensión del encuentro, que no llegó a completarse.

El Tenerife expresó su profundo dolor

Tras confirmar la noticia, el CD Tenerife expresó su pesar por la muerte de su delantero y expresó su solidaridad con los familiares, amigos, compañeros y aficionados.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", señaló el club en su comunicado.

Asimismo, la familia del futbolista agradeció las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas desde el accidente, pero pidió respeto a su privacidad durante estos momentos difíciles.

La noticia provocó numerosas reacciones en el mundo deportivo. El FC Andorra, equipo rival durante el encuentro, publicó un mensaje de condolencias dirigido a los familiares, compañeros y amigos del jugador.

"Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife", expresó la institución.

Gerard Piqué, máximo accionista del club del Principado, también manifestó su tristeza mediante un mensaje en redes sociales: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús".

El Real Madrid y el FC Barcelona se sumaron a las muestras de solidaridad. Ambos clubes expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo a los familiares y seres queridos del delantero.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó la pérdida del futbolista y manifestó su apoyo a la familia, compañeros y a toda la institución tinerfeña. El Atlético de Madrid también expresó su pesar por el fallecimiento.