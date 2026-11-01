Santa Cruz tendrá un finalista en la Copa Simón Bolívar 2026

El fútbol cruceño tendrá un representante en la final de la Copa Simón Bolívar. Virginia USC y San Juan FC quedaron emparejados en una de las semifinales del torneo, luego de resolver sus respectivas eliminatorias este fin de semana.

Los dos clubes llegan a esta instancia por caminos distintos. Virginia tuvo que jugarse la clasificación desde el punto penal, mientras que San Juan administró la amplia diferencia que había conseguido en el primer enfrentamiento de su serie.

La definición más ajustada fue la de Virginia. El equipo necesitaba remontar el 0-2 sufrido ante Deportivo Tigres y consiguió su objetivo con goles de Simón García y Jairo Saldías. La igualdad en el resultado global obligó a ejecutar penales, donde el conjunto cruceño se impuso por 5-4. José Peñarrieta fue decisivo al detener el lanzamiento de Rivaldo Melchor.

San Juan, en cambio, llegó a la revancha con una ventaja de seis goles frente a Empresa Minera Huanuni. El empate 2-2 registrado en el estadio Manuel Flores terminó de confirmar su clasificación. Para el cuadro orureño marcaron Jhon Colque y Yonar Tenorio, mientras que Gustavo Olguín y Josué Lucena anotaron para la visita.

El camino hacia la División Profesional también tendrá un duelo entre representantes de Tarija y Potosí. San Martín de Yacuiba se medirá con Deportivo Mineros, que dejó en el camino a Atlético Independiente de Cochabamba. Los potosinos avanzaron gracias a su victoria por 1-0 en la ida y el empate 1-1 registrado en la revancha.

San Martín también tuvo que defender una ventaja obtenida en el primer partido. Aunque cayó por la mínima diferencia ante 26 de Febrero en el estadio Hernando Siles, el resultado de la ida le permitió conservar la clasificación.

Con cuatro clubes todavía en carrera, la Copa Simón Bolívar se encamina hacia su desenlace. Las semifinales definirán a los dos equipos que lucharán por el título y por acercarse al objetivo de jugar en la máxima categoría del fútbol boliviano.