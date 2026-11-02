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Tahuichi se corona campeón de la Copa Legado Sub-15 tras una dramática final ante Sporting Santa Cruz

La Academia Tahuichi Aguilera remontó el partido, forzó la definición desde los doce pasos y terminó celebrando el campeonato ante el conjunto anfitrión.

Red Uno de Bolivia

02/11/2026 15:41

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Tahuichi se corona campeón de la Copa Legado Sub-15 tras una dramática final ante Sporting Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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Una verdadera fiesta deportiva se vivió este lunes en la jornada de clausura del torneo internacional de fútbol infantil Copa Legado, categoría Sub-15. La Academia Tahuichi Aguilera se consagró campeona tras imponerse en una emocionante definición desde el punto penal al conjunto anfitrión, Sporting Santa Cruz, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.

El choque decisivo no apto para cardíacos arrancó con intensidad. Sporting golpeó primero a los 13 minutos del primer tiempo abriendo el marcador, pero la reacción de Tahuichi no se hizo esperar y a los 16 minutos logró poner las tablas (1-1). La alegría duró poco para los verdes, ya que a los 20 minutos Sporting volvió a tomar la delantera para irse al descanso con la ventaja a su favor.

En el complemento, la lucha se mantuvo implacable. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 66, Tahuichi logró un agónico gol que empató las acciones 2-2 y forzó la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el equipo verde demostró mayor efectividad y templanza, imponiéndose por 3-1 ante el conjunto local para asegurar el trofeo máximo.

Tras la dramática victoria, se dio paso a la ceremonia de premiación. Entre aplausos, lágrimas de emoción y el aliento incesante de los padres de familia y cuerpos técnicos, los jóvenes campeones recibieron sus medallas y dieron la ansiada vuelta olímpica, cerrando con broche de oro más de cuatro días de competencia de altísimo nivel técnico.


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