Tahuichi se corona campeón de la Copa Legado Sub-15 tras una dramática final ante Sporting Santa Cruz

Una verdadera fiesta deportiva se vivió este lunes en la jornada de clausura del torneo internacional de fútbol infantil Copa Legado, categoría Sub-15. La Academia Tahuichi Aguilera se consagró campeona tras imponerse en una emocionante definición desde el punto penal al conjunto anfitrión, Sporting Santa Cruz, luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.

El choque decisivo no apto para cardíacos arrancó con intensidad. Sporting golpeó primero a los 13 minutos del primer tiempo abriendo el marcador, pero la reacción de Tahuichi no se hizo esperar y a los 16 minutos logró poner las tablas (1-1). La alegría duró poco para los verdes, ya que a los 20 minutos Sporting volvió a tomar la delantera para irse al descanso con la ventaja a su favor.

En el complemento, la lucha se mantuvo implacable. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 66, Tahuichi logró un agónico gol que empató las acciones 2-2 y forzó la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el equipo verde demostró mayor efectividad y templanza, imponiéndose por 3-1 ante el conjunto local para asegurar el trofeo máximo.

Tras la dramática victoria, se dio paso a la ceremonia de premiación. Entre aplausos, lágrimas de emoción y el aliento incesante de los padres de familia y cuerpos técnicos, los jóvenes campeones recibieron sus medallas y dieron la ansiada vuelta olímpica, cerrando con broche de oro más de cuatro días de competencia de altísimo nivel técnico.