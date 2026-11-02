Video: brutal choque entre dos futbolistas deja a uno hospitalizado en España

Un fuerte choque entre el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, y el arquero del Andorra, Jesús Owono, generó alarma durante un partido de la Segunda División de España y obligó a suspender el encuentro.

La acción quedó registrada en video y muestra el momento en que De Miguel avanzaba desde el centro del campo en busca de un balón para iniciar un contraataque, mientras Owono salió de su área para intentar cortar la jugada.

El guardameta saltó en dirección al delantero y terminó impactándolo de manera violenta, provocando que De Miguel cayera desplomado sobre el césped.

El video muestra el momento del impacto

En las imágenes difundidas tras el encuentro se observa cómo Owono abandona su arco y llega hasta la zona del mediocampo para disputar el balón. En la acción, el arquero termina arrollando al atacante del Tenerife.

Tras el golpe, los jugadores que se encontraban cerca reaccionaron de inmediato y solicitaron asistencia médica.

El árbitro expulsó a Owono por la acción, mientras el personal sanitario ingresó al campo para atender a De Miguel.

Sufrió una parada cardiorrespiratoria

El Tenerife informó posteriormente que Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria como consecuencia del episodio.

Según el club, el futbolista logró recuperar el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los servicios sanitarios dentro de la ambulancia.

El jugador respira por sus propios medios, aunque permanece inconsciente y fue trasladado a un hospital. Su estado fue reportado como “estable dentro de la gravedad”.

El partido quedó suspendido

El encuentro entre Tenerife y Andorra fue suspendido durante el tiempo añadido, cuando el marcador se encontraba empatado 2-2.