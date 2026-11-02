Hugo Dellien vuelve a celebrar: campeón del Challenger de Guayaquil

El boliviano Hugo Dellien se consagró campeón por primera vez del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, luego del retiro del uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo durante la final.

Dellien, que llegó al partido decisivo sin ceder un solo set durante el torneo, se quedó con el título después de ganar el primer parcial por 7-5 y ponerse 1-0 en el segundo set, momento en el que su rival no pudo continuar debido a una lesión muscular.

Remontó en una final accidentada

El duelo decisivo había sido postergado el domingo debido a la lluvia y tuvo que reanudarse posteriormente.

Dellien había comenzado el primer set abajo por 1-2, pero logró revertir el marcador y terminó imponiéndose por 7-5.

En el inicio del segundo parcial, el boliviano tomó ventaja por 1-0 antes de que Aguilar Cardozo comunicara que no podía continuar por molestias físicas.

Se sacó la espina de 2019

El título tiene un significado especial para Dellien, quien ya había disputado la final del Challenger de Guayaquil en 2019, aunque en aquella ocasión no pudo quedarse con el trofeo.

Esta vez, el tenista nacional hizo valer su experiencia y jerarquía para coronar una campaña en la que llegó invicto en sets hasta la final.

Dellien llegó a ocupar el puesto 60 del ranking mundial y continúa sumando resultados importantes en el circuito Challenger.

Más cerca del Abierto de Australia

El triunfo también le permite sumar puntos importantes en el ranking y acercarse a la posibilidad de ingresar directamente al cuadro principal del Abierto de Australia.

Por su parte, Aguilar Cardozo también sumó unidades que podrían ayudarlo en su objetivo de acceder a la etapa clasificatoria del primer Grand Slam de la temporada 2027.