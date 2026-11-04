Gobierno perfila el cierre de la empresa estatal Epcoro por pérdidas económicas

El Gobierno anunció que perfila el cierre y la liquidación de la Empresa de Producción y Comercialización de Oro (Epcoro), debido a los problemas económicos que enfrenta y las pérdidas que ascienden a Bs 400.000.

El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, informó que una auditoría se encuentra en su etapa final y deberá establecer las recomendaciones para concretar la disolución de la estatal.

“Esa institución tiene que ser cerrada, pero hay que cerrarla de buena manera, no podemos nosotros actuar precipitadamente. Tiene que haber una auditoría que está prácticamente en su etapa de conclusión”, explicó.

Calderón de la Barca cuestionó la creación y administración de Epcoro, al considerar que fue concebida de manera inadecuada y que desde su funcionamiento presentó dificultades económicas.

“Epcoro fue creada para perder plata, definitivamente, fue mal creada”, dijo.

Epcoro fue creada el 13 de marzo de 2024, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, mediante el Decreto Supremo 5134. Su objetivo era producir y comercializar oro en toda la cadena productiva minera para contribuir al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), en reemplazo de la antigua Empresa Boliviana del Oro (EBO).

Para su funcionamiento, se autorizó un desembolso de hasta Bs 102,9 millones del Tesoro General de la Nación.

El ministro señaló que, mientras algunas empresas estatales del sector minero, como Huanuni, Colquiri y Corocoro, mantienen condiciones de rentabilidad, otras atraviesan dificultades económicas.

Karachipampa también enfrenta problemas

Calderón de la Barca mencionó que otra empresa estatal con dificultades es Karachipampa, que, pese a los recursos económicos invertidos, no logró poner en funcionamiento sus hornos para recuperar oro y plata.

El cierre de Epcoro deberá concretarse después de concluir la auditoría y establecer los procedimientos correspondientes, según explicó el ministro.