Bolivia busca atraer inversiones extranjeras con seguridad jurídica e incentivos fiscales

La nueva etapa que inició Bolivia hace un año con la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz ya es una realidad tangible, con leyes para atraer inversiones que dan seguridad jurídica e incentivos fiscales, según los tres ministros bolivianos que participaron en el Bolivia Day en Madrid.



En la jornada previa a la Cumbre Iberoamericana, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Héctor Huanca, señaló que "hace un año los bolivianos votaron por entrar en una nueva etapa" y ahora "Bolivia está abierta al mundo".



El ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, fue más allá y aseguró que "hemos entrado en un tiempo diferente en Latinoamérica" y Bolivia "puede ser protagonista de la nueva geopolítica".



Ambos subrayaron la importancia de la Ley de Inversiones, que se encuentra en proceso de debate legislativo y que el ministro de Economía de Bolivia, Christian Morales, calificó de instrumento esencial para el "salto económico" del país.



Ante el auditorio reunido en la Casa de América de Madrid, formado esencialmente por empresarios e inversores, Huanca afirmó que, tras "veinte años de un régimen" que dejó "una situación económica muy difícil", el Gobierno del presidente Rodrigo Paz "está estabilizando la economía".



"Hemos tenido que ordenar nuestra casa, porque estaba realmente muy desordenada", añadió el ministro de Economía, en referencia al periodo del 2006 al 2025, en el que el país estuvo marcado por la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido fundado y liderado políticamente por Evo Morales.



La Ley de Inversiones que, según Christian Morales, pretende "recuperar la confianza de los inversores", centró los discursos de los tres ministros, que subrayaron que ofrece seguridad jurídica, contratos a largo plazo, incentivos fiscales y colaboración público-privada.



"Es fundamental ir de la mano de lo privado", insistió Aramayo, que recordó que la Ley de Inversiones se consensuó "con el sector empresarial".



Christian Morales sostuvo que en Bolivia "era necesario hacer reformas", pero puntualizó que "los más vulnerables no han estado nunca fuera de las políticas".



En los primeros meses de mandato, el nuevo Gobierno ha "mejorado los datos macroeconómicos" para "generar confianza y crecer junto a ustedes", dijo a los empresarios reunidos.



Un punto en el que también redundó Aramayo, que aseguró que el Gobierno de Rodrigo Paz está "recuperando las instituciones" y "limpiándolas de corrupción y narcoterrorismo".



Asimismo está convencido de que estás políticas tendrán repercusión "en la gente y el empleo".



"Buscamos inversiones que sean una oportunidad para las empresas y ayuden al desarrollo económico de nuestras comunidades", agregó Huanca.



Los tres ministros recalcaron ante los empresarios el "enorme potencial de crecimiento" de Bolivia y su riqueza en minerales críticos. EFE