Nueva cotización del dólar en Bolivia: conozca los precios oficiales y del mercado paralelo

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 4 de noviembre una cotización oficial de Bs 12,06 por dólar estadounidense, lo que representa una disminución de tres centavos respecto al martes 3 de noviembre, cuando el valor se situaba en Bs 12,09.

La nueva cotización refleja una variación a la baja en el valor de referencia publicado por la entidad monetaria.

¿A cuánto está el dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo, el dólar también registró movimientos durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, la cotización de referencia se ubica en Bs 11,80 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta. Esto significa que el precio de compra bajó 19 centavos, mientras que el de venta subió siete centavos.

De esta manera, el valor de venta del dólar paralelo coincide con la cotización oficial de Bs 12,06 señalada para este miércoles, mientras que el precio de compra se mantiene por debajo.

El BCB publica los valores de referencia de la moneda estadounidense, mientras que las plataformas que siguen el mercado paralelo muestran cotizaciones que pueden variar durante el día.

Es importante señalar que los precios difundidos por plataformas del mercado paralelo son referenciales y no constituyen una cotización oficial. Por ello, los ciudadanos deben diferenciar ambos valores al consultar el precio del dólar en Bolivia.