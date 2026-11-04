Santa Cruz se prepara para afrontar jornadas de extrema inestabilidad climática marcadas por vientos del norte superiores a los 80 kilómetros por hora y temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C, de acuerdo a lo que informa Luis Alpire, agrometeorólogo.

Ante este panorama, advierte que "mañana (miércoles) va a ser un día crítico, no solamente por los rayos UV que van a estar impactantes para la piel y la vista; no hay que exponerse al sol durante el horario pico de 11 a.m. a 3:00 p.m.", enfatizando la necesidad de precaución en la ciudadanía.

La antesala de este fenómeno dará paso al ingreso de un primer frente frío leve con lluvias durante la madrugada del jueves, lo que prolongará los chubascos hasta parte de la mañana e incidirá en una disminución de la temperatura máxima hasta los 28°C.

Sin embargo, el viernes reingresarán los vientos del norte con ráfagas mayores a 70 km/h y el termómetro repuntará a los 33°C como preludio de un segundo frente frío para el fin de semana.

Lluvias dominicales y contraste provincial

El sábado se registrarán precipitaciones que se reflejarán en una marcada disminución térmica para el domingo, jornada que experimentará una mínima de 18°C y una máxima de 26°C.

Este comportamiento climático se replicará en las provincias con contrastes evidentes, destacando mínimas de 8°C y máximas de 33°C en los valles, mientras que en Cordillera y la Chiquitanía sufrirán temperaturas extremas de hasta 40°C.