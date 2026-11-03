Salud en Santa Cruz confirma paro de 48 horas: Movilización nacional este jueves y medida departamental el viernes

El sector salud ratificó este lunes el inicio de un plan de protestas que paralizarán la atención en los centros asistenciales durante dos jornadas consecutivas. Para este jueves se ha convocado a un paro nacional de 24 horas, mientras que el viernes 6 de noviembre se acatará un paro departamental en Santa Cruz que afectará a los tres niveles de atención médica.

La medida responde al incumplimiento en el pago del bono viático de vacunación, un compromiso que el Gobierno nacional debía haber saldado con el personal de salud hasta el pasado viernes 30 de octubre.

Desde las instalaciones del Hospital San Juan de Dios en la capital cruceña, la dirigente de los trabajadores en salud, Esther Ortuste, informó los detalles tras la realización de un ampliado de emergencia del sector.

"A la población informar que el día jueves vamos a acatar y dar cumplimiento a la convocatoria de nuestra Confederación de acatar un paro nacional de 24 horas por el tema del bono viático de vacunación. Hoy la dirigencia se reunió en un ampliado en donde analizamos que no hay respuesta. El Gobierno tenía que pagar a los ítems dependientes del Ministerio hasta el día viernes 30. Sin embargo, no ha cumplido", declaró Ortuste.

La representante gremial explicó que la falta de atención o la postergación de las demandas ha llevado a profundizar las medidas en la región oriental, extendiendo la huelga hasta el viernes en todo el departamento.

"Por eso es que se ha anunciado un paro también departamental para el día viernes 6 de noviembre en los tres niveles de atención. Con los que son dependientes del Ministerio de Salud y la Gobernación estamos alcanzando cerca de los 7 mil trabajadores afectados solo en Santa Cruz", agregó la dirigente.

La suspensión de actividades afectará la atención en consulta externa y servicios programados en centros de salud de primer nivel, hospitales de segundo nivel y centros de tercer nivel en el departamento de Santa Cruz, garantizándose únicamente la atención de emergencias y turnos éticos durante ambas jornadas. El sector no descarta masificar sus protestas en caso de no recibir una respuesta favorable y la consolidación del pago del beneficio acordado.