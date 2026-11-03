Autoridades investigan a una banda dedicada a atracar librecambistas en Santa Cruz

El Ministerio Público investiga a tres personas presuntamente vinculadas a una organización criminal dedicada a planificar y ejecutar robos agravados contra librecambistas en el departamento de Santa Cruz.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, informó que los investigados fueron identificados como Darwin Raúl Velásquez Mercado, de 20 años; Rudy Alejandro Bontense Pessoa y Arnoldo Bryan Caballero, quienes estarían relacionados con una red dedicada a cometer atracos utilizando armas de fuego.

Investigan organización dedicada a robos agravados

Según Urioste Viera, las investigaciones apuntan a una presunta estructura criminal que operaba mediante la planificación y ejecución de robos agravados contra personas dedicadas al cambio de divisas.

“El Ministerio Público investiga tres sujetos vinculados a una red dedicada a robos agravados contra librecambistas en Santa Cruz”, manifestó la autoridad.

El fiscal general precisó que el proceso se encuentra en etapa preparatoria y que continúan las actuaciones investigativas para establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados.

Tres personas fueron imputadas

De acuerdo con la información proporcionada, el Ministerio Público presentó una imputación formal contra los tres investigados por presuntos delitos relacionados con la tenencia e importación ilícita de armas y asociación delictuosa.

Urioste señaló que el caso se encuentra a cargo del fiscal Ronald Martín Armando Barres Montaño, responsable de llevar adelante las investigaciones correspondientes.

Aguardan audiencia cautelar

El fiscal general informó que se espera el señalamiento de la audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad judicial deberá definir la situación procesal de los tres imputados.