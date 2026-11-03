El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, informó sobre las actuaciones realizadas tras un operativo de la División de Crimen Organizado de la Policía Boliviana, que permitió la aprehensión de ciudadanos presuntamente relacionados con la organización criminal.

“Primero informarles que el día de hoy, en base a un operativo de la División de Crimen Organizado de la Policía Boliviana, se ha logrado la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente brasileños vinculados al PCC”, manifestó la autoridad, según la transcripción de sus declaraciones.

Urioste explicó que el Ministerio Público formalizó la imputación contra cuatro personas por su presunta participación en actividades ilícitas.

“Los imputados por estos delitos han sido por los delitos de asociación delictuosa, tráfico ilícito de armas y tenencia, porte y portación ilícita de armas”, señaló.

El fiscal señaló que las autoridades investigan su presunta pertenencia al Primer Comando de la Capital, conocido como PCC.

“Por información, estos ciudadanos brasileños pertenecen al grupo PCC, Primer Comando de la Capital”, afirmó.

Uno de los detalles más llamativos del informe fue el hallazgo de un documento digital en uno de los teléfonos celulares incautados.

Urioste explicó que el contenido fue encontrado en el dispositivo de uno de los investigados.

“En el celular de Piñero de Asís se encuentra un contrato digital que se llama contrato de sangre”, reveló.

Según la explicación del fiscal, el documento incluye una regla relacionada con la permanencia de los integrantes dentro de la organización criminal.

“Se estipula y se detalla que solamente se puede salir muerto del PCC”, afirmó.

La autoridad también detalló que durante los allanamientos y las tareas de inteligencia se encontraron armas de fuego y otros objetos que serán examinados por los investigadores.

“Se ha encontrado, por intermedio de los allanamientos y de los informes de inteligencia, pistola automática Bersa 380, municiones del mismo calibre”, informó, según la transcripción.

Además, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos y tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas.

“Por último, se han incautado dispositivos, tarjetas SIM de diferentes empresas vinculadas a la comisión de diferentes delitos”, indicó.

Urioste confirmó que el Ministerio Público formalizó la imputación y remitió el caso a la autoridad jurisdiccional competente para que determine las medidas cautelares.

“Se ha imputado por los delitos a los cuatro miembros del PCC. Se los ha puesto a disposición de control jurisdiccional para determinar las medidas cautelares correspondientes”, manifestó.